World Cup 2022 TV Schedule: UK & USA Channel, Dates and Times

Qatar will host the 2022 FIFA World Cup from 20 November to 18 December. The World Cup will be remembered as the first ever held in the Middle East.

Interestingly, this is the last World Cup with 32 teams in the final stage. Starting from 2026, 48 national teams will compete in the tournament.

The matches will be played in eight stadiums in five cities. The 32 participants, who qualified through the continental selections, were divided into 8 groups, with each group comprising traditionally four national teams.

The group winners and runners-up will advance to the 2022 World Cup round of 16. The two worst teams in each quartet will finish the tournament after the group stage.

Here is the World Cup 2022 matchday schedule.

Sunday, November 20

Group A: Qatar vs Ecuador (16:00 UK/11:00 ET) – BBC, FS1, Telemundo – Al Bayt Stadium

Monday, November 21

Group B: England vs Iran (13:00 UK/08:00 ET) – BBC, FS1, Telemundo – Khalifa International Stadium

Group A: Senegal vs Netherlands (16:00 UK/11:00 ET) – ITV, FOX, Telemundo – Al Thumama Stadium

Group B: USA vs Wales (19:00 UK/14:00 ET) – ITV, FOX, Telemundo – Ahmad bin Ali Stadium

Tuesday, November 22

Group C: Argentina v Saudi Arabia (10:00 UK/05:00 ET) – ITV, FS1, Telemundo – Lusail Iconic Stadium

Group D: Denmark v Tunisia (13:00 UK/08:00 ET) – ITV, FS1, Telemundo – Education City Stadium

Group C: Mexico v Poland (16:00 UK/11:00 ET) – BBC, FOX, Telemundo – Stadium 974

Group D: France v Australia (19:00 UK/14:00 ET) – BBC, FOX, Telemundo – Al Janoub Stadium

Wednesday, November 23

Group F: Morocco v Croatia (10:00 UK/05:00 ET) – ITV, FS1, Telemundo – Al Bayt Stadium

Group E: Germany v Japan (13:00 UK/08:00 ET) – ITV, FS1, Telemundo – Khalifa International Stadium

Group E: Spain v Costa Rica (16:00 UK/11:00 ET) – ITV, FOX, Telemundo – Al Thumama Stadium

Group F: Belgium v Canada (19:00 UK/14:00 ET) – BBC, FOX, Telemundo – Ahmad bin Ali Stadium

Thursday, November 24

Group G: Switzerland v Cameroon (10:00 UK/05:00 ET) – ITV, FS1, Telemundo – Al Janoub Stadium

Group H: Uruguay v South Korea (13:00 UK/08:00 ET) – BBC, FS1, Telemundo – Education City Stadium

Group H: Portugal v Ghana (16:00 UK/11:00 ET) – ITV, FOX, Telemundo – Stadium 974

Group G: Brazil v Serbia (19:00 UK/14:00 ET) – BBC, FOX, Telemundo – Lusail Iconic Stadium

Friday, November 25

Group B: Wales v Iran (10:00 UK/05:00 ET) – BBC, FS1, Telemundo – Ahmad bin Ali Stadium

Group A: Qatar v Senegal (13:00 UK/08:00 ET) – BBC, FS1, Telemundo – Al Thumama Stadium

Group A: Netherlands v Ecuador (16:00 UK/11:00 ET) – ITV, FOX, Telemundo – Khalifa International Stadium

Group B: England v USA (19:00 UK/14:00 ET) – ITV, FOX, Telemundo – Al Bayt Stadium

Saturday, November 26

Group D: Tunisia v Australia (10:00 UK/05:00 ET) – BBC, FS1, Telemundo – Al Janoub Stadium

Group C: Poland v Saudi Arabia (13:00 UK/08:00 ET) – ITV, FS1, Telemundo – Education City Stadium

Group D: France v Denmark (16:00 UK/11:00 ET) – ITV, FS1, Telemundo – Stadium 974

Group C: Argentina v Mexico (19:00 UK/14:00 ET) – ITV, FS1, Telemundo – Lusail Iconic Stadium

Sunday, November 27

Group E: Japan v Costa Rica (10:00 UK/05:00 ET) – ITV, FS1, Telemundo – Ahmad bin Ali Stadium

Group F: Belgium v Morocco (13:00 UK/08:00 ET) – BBC, FS1, Telemundo – Al Thumama Stadium

Group F: Croatia v Canada (16:00 UK/11:00 ET) – BBC, FS1, Telemundo – Khalifa International Stadium

Group E: Spain v Germany (19:00 UK/14:00 ET) – BBC, FS1, Telemundo – Al Bayt Stadium

Monday, November 28

Group G: Cameroon v Serbia (10:00 UK/05:00 ET) – ITV, FS1, Telemundo – Al Janoub Stadium

Group H: South Korea v Ghana (13:00 UK/08:00 ET) – BBC, FS1, Telemundo – Education City Stadium

Group G: Brazil v Switzerland (16:00 UK/11:00 ET) – ITV, FOX, Telemundo – Stadium 974

Group H: Portugal v Uruguay (19:00 UK/14:00 ET) – ITV, FOX, Telemundo – Lusail Iconic Stadium

Tuesday, November 29

Group A: Netherlands v Qatar (15:00 UK/10:00 ET) – ITV, FOX, Universo – Al Bayt Stadium

Group A: Ecuador v Senegal (15:00 UK/10:00 ET) – ITV, FS1, Telemundo – Khalifa International Stadium

Group B: Wales v England (19:00 UK/14:00 ET) – BBC, FOX, Telemundo – Ahmad bin Ali Stadium

Group B: Iran v USA (19:00 UK/14:00 ET) – BBC, FOX, Telemundo – Al Thumama Stadium

Wednesday, November 30

Group D: Tunisia v France (15:00 UK/10:00 ET) – BBC, FS1, Telemundo – Education City Stadium

Group D: Australia v Denmark (15:00 UK/10:00 ET) – BBC, FOX, Telemundo – Al Janoub Stadium

Group C: Poland v Argentina (19:00 UK/14:00 ET) – BBC, FOX, Telemundo – Stadium 974

Group C: Saudi Arabia v Mexico (19:00 UK/14:00 ET) – BBC, FS1, Telemundo – Lusail Iconic Stadium

Thursday, December 1

Group F: Croatia v Belgium (15:00 UK/10:00 ET) – BBC, FOX, Telemundo – Ahmad bin Ali Stadium

Group F: Canada v Morocco (15:00 UK/10:00 ET) – BBC, FS1, Telemundo – Al Thumama Stadium

Group E: Japan v Spain (19:00 UK/14:00 ET) – ITV, FS1, Telemundo – Khalifa International Stadium

Group E: Costa Rica v Germany (19:00 UK/14:00 ET) – ITV, FOX, Telemundo – Al Bayt Stadium

Friday, December 2

Group H: South Korea v Portugal (15:00 UK/10:00 ET) – BBC, FOX, Telemundo – Education City Stadium

Group H: Ghana v Uruguay (15:00 UK/10:00 ET) – BBC, FS1, Telemundo – Al Janoub Stadium

Group G: Cameroon v Brazil (19:00 UK/14:00 ET) – ITV, FS1, Telemundo – Lusail Iconic Stadium

Group G: Serbia v Switzerland (19:00 UK/14:00 ET) – ITV, FOX, Telemundo – Stadium 974

Saturday, December 3

Round of 16: 1A v 2B (15:00 UK/10:00 ET) – FOX, Telemundo – Khalifa International Stadium

Round of 16: 1C v 2D (19:00 UK/14:00 ET) – FOX, Telemundo – Ahmad bin Ali Stadium

Sunday, December 4

Round of 16: 1D v 2C (15:00 UK/10:00 ET) – FS1, Telemundo – Report Al Thumama Stadium

Round of 16: 1B v 2A (19:00 UK/14:00 ET) – FS1, Telemundo – Al Bayt Stadium

Monday, December 5

Round of 16: 1E v 2F (15:00 UK/10:00 ET) – FOX, Telemundo – Al Janoub Stadium

Round of 16: 1G v 2H (19:00 UK/14:00 ET) – FOX, Telemundo – Stadium 974

Tuesday, December 6

Round of 16: 1F v 2E (15:00 UK/10:00 ET) – FOX, Telemundo – Education City Stadium

Round of 16: 1H v 2G (19:00 UK/14:00 ET) – FOX, Telemundo – Lusail Iconic Stadium

Friday, December 9

Quarterfinal 1: 1E/2F v 1G/2H (15:00 UK/10:00 ET) – FOX, Telemundo – Education City Stadium

Quarterfinal 2: 1A/2B v 1C/2D (19:00 UK/14:00 ET) – FOX, Telemundo – Lusail Iconic Stadium

Saturday, December 10

Quarterfinal 3: 1F/2E v 1H/2G (15:00 UK/10:00 ET) – FOX, Telemundo – Al Thumama Stadium

Quarterfinal 4: 1B/2A v 1D/2C (19:00 UK/14:00 ET) – FOX, Telemundo – Al Bayt Stadium

Tuesday, December 13

Semifinal: Quarterfinal 2 v Quarterfinal 1 (19:00 UK/14:00 ET) – FOX, Telemundo – Lusail Iconic Stadium

Wednesday, December 14

Semifinal: Quarterfinal 4 v Quarterfinal 3 (19:00 UK/14:00 ET) – FOX, Telemundo – Al Bayt Stadium

Saturday, December 17

Third Place Play-Off: Semifinal losers (15:00 UK/10:00 ET) – FOX, Telemundo – Khalifa International Stadium

Sunday, December 18